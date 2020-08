AlegeriLocale2020/Neamţ: Răzvan Cuc şi-a depus candidatura din partea PSD pentru Primăria Piatra-Neamţ

14:30

Ioan Sîrbu, susţinut de Alianţa PRO Bucureşti 2020, şi-a depus, luni, candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti.Candidatul Alianţei PRO Bucureşti 2020 a venit la sediul BEM însoţit de preşedintele Pro România, Victor Ponta, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi candidaţii alianţei la celelalte primării de sector.Ioan Sârbu a afirmat că este o onoare pentru el această candidatură şi a spus că "doamna Firea a falimentat Bucureştiul"."Este o mare onoare pentru mine să fi candidatul acestei alianţe (...) Am acceptat această provocare într-un context în care Bucureştiul, aşa cum îl ştim cu toţii astăzi, trece printr-o situaţie aproape imposibilă. Doamna Firea a falimentat Bucureştiul, lucrul acesta este ştiut de toată lumea, l-am semnalizat şi când am fost prezentat candidatul alianţei şi constat cu mare insatisfacţie că, de la momentul respectiv şi până astăzi, conturile primăriei sunt închise, sunt blocate, practic primăria este în faliment. Asta a putut doamna Firea să producă în mandatul ei de 4 ani, să aducă primăria în faliment şi la acest lucru a concurat, într-un fel, şi domnul Nicuşor, întrucât a fost consilier o perioadă însemnată, iar problema aceasta pe care Bucureştiul trebuie să o suporte astăzi vine dintr-un trecut", a declarat Ioan Sârbu, după depunerea la BEM a candidaturii.El a punctat că Bucureştiul are nevoie de un medic, în contextul pandemiei de COVID 19, pentru a putea fi traversată această perioadă fără pierderi şi fără consecinţe asupra vieţii bucureştenilor."În ceea ce mă priveşte: ştiu, pot şi vreau să fac treabă în cadrul acestei alianţe de succes. Şi, mai cu seamă, ca manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central şi şef al Direcţiei Medicale, sunt funcţii pe care le-am deţinut în cariera mea medico-militară, fiind la bază medic militar, am reuşit să fac din aceste două instituţii poate cele mai prestigioase unităţi medicale din România. Acest exerciţiu al meu, administrativ şi managerial, îmi dă posibilitatea să pot să vin cu soluţii pe care să le implementez şi să putem împreună să traversăm această pandemie", a spus Sîrbu. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: PRO România București / Facebook