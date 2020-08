Simona Halep nu va merge la US Open. Suma incredibilă pe care ar fi putut s-o câștige

Simona Halep a anunțat, luni, că nu va participa la US Open în acest an. Tenismena, care era principala favorită a a US Open 2020, a luat această decizie din cauza numărului mare de infectări cu COVID-19 din Statele Unite.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3