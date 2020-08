Portretul noului transfer al campioanei: „E letal! Au făcut o afacere foarte bună”

15:10

Simona Halep, 28 de ani și numărul 2 mondial, nu va participa la US Open, turneu de Grand Slam ce se ține la New York între 31 august și 13 septembrie. Simona Halep a făcut anunțul pe twitter: „După ce am luat în calcul toți factorii și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători la New York pentru a juca la US Open. Mereu am spus că voi lua decizia cu inima și, de aceea, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. ...