Caz înfiorător! O tânără de 17 ani și-a ucis nou-născutul! L-a lovit și l-a sugrumat până când acesta a murit

12:50

Delia Matache s-a jucat puțin cu focul pe Instagram! Cel puțin asta se poate înțelege din replicile pe care internauții i le-au dat artistei. De fapt, primul mesaj în care Delia este cam ”tăvălită” a produs ”eupția”. Adevărații fani i-au sărit imediat în ajutor. CITEȘTE ȘI: CE SE ÎNTÂMPLĂ LA AUDIŢIILE X FACTOR, ATUNCI CÂND CAMERELE […] The post Fotografia Deliei care i-a inflamat pe fani: ”Boss, stilul ăsta…” / ”Vai, ce oameni frustrați!” appeared first on Cancan.ro.