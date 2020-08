Viorel Stegaru a răbufnit la TV după ce a văzut filmările XXX cu Vulpița: “Se aude glasul tău”. Ce a spus despre amantul soției sale

13:40

Grupul de Informare Strategică arată că, până astăzi, 17 august, 3.029 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 16.08.2020 (10:00) – 17.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 38 de decese (21 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, […]