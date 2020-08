Boloni, ofertat de altă echipă tare din Belgia. Ar putea fi prezentat oficial mâine

20:00

Bogdan Mara (42 de ani) și-a dat demisia din funcția de director sportiv al lui CFR Cluj.„În această seară am renunțat oficial la funcția pe care o dețineam la CFR. Am vorbit cu patronul Neluțu Varga și cu cei de la club și i-am înștiințat de decizia mea de a mă retrage de la CFR. M-am gândit foarte mult la acest lucru, au fost 3 ani extraordinari, dar distanța de la Cluj la București, unde am familia și copiii, mă afectează mai mult pe zi ce trece. ...