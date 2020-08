Nelu Tătaru, condamnă intervenția Avocatului Poporului! „Putem ajunge la 2.500 de infectări pe zi dacă mai intervine o dată…”

13:50

Simona Halep a învins-o pe Elise Mertens (6-2, 7-5) și a câștigat turneul de la Praga, primul, de altfel, la care sportiva noastră a participat pe timpul pandemiei de coronavirus. A făcut, însă, înainte un mare pariu, anume, se va arunca în valurile râului Vltava, dacă va ieși victorioasă. Simona avea să se țină de […] S-a aflat! Pentru cine a sărit Simona Halep în râul Vltava, după ce a câștigat turneul de la Praga