Isabelle Adjani: frumoasa părăsită. Dezamăgirile ce au marcat viaţa actriţei franceze

Co-preşedintele USR Dacian Cioloş spune că are propriile rezerve privind felul în care a fost gestionată criza şi cel în care se pregăteşte reconstrucţia economică, dar subliniază că ”PSD nu are nicio cădere sau legitimitate să vrea să schimbe acum guvernul, într-o situaţie complicată sanitar, de incertitudine economică şi socială, după ce timp de patru ani a avut majoritatea şi a schimbat câte-un guvern pe an, unul mai slab decât celălalt”.