Planul diabolic a interlopilor pentru a-l umili pe Jador: ”Vor să-l pună în genunchi și să…”

17:00

Simona Halep, numărul doi în tenisul feminin mondial, a anunțat azi că nu va juca la US Open 2020. În declarațiile sale, sportiva de a dezvăluit și care este motivul deciziei sale. Absența jucătoarei noastre de la US Open pune capăt unei serii de 38 de turnee de Grand Slam consecutive la care a fost […] The post Vești neplăcute pentru fanii tenismenei Simona Halep! A anunțat că nu va juca la US Open și a dezvăluit și care este motivul deciziei sale appeared first on Cancan.ro.