Botoşani: 23 de persoane, dintre care 12 copii, evacuate dintr-un bloc după un incendiu într-o garsonieră

23:20

Candidatul Partidului Naţional Liberal (PNL) la Primăria Târgu Mureş, dr. Theodora Benedek, şi-a prezentat public, luni seara, programul de candidatură, arătând că primăria nu este un generator de privilegii, trebuie să fie motorul care trebuie să pună în mişcare dezvoltarea economică."Candidez pentru că mi-e drag acest oraş, este oraşul în care m-am născut, oraşul în care am crescut şi am învăţat, în care am absolvit două facultăţi, medicina şi ştiinţe economice, este oraşul în care îmi cresc copiii, e oraşul în care trăiesc. Este mult mai mult decât o simplă dorinţă de a fi primar, este o datorie pe care o am faţă de oraşul în care m-am născut. În viziunea mea, primăria nu este un generator de privilegii, primăria este motorul care trebuie să pună în mişcare dezvoltarea economică a oraşului, astfel încât să genereze prosperitate pentru toţi cei care plătesc taxe şi impozite în acest oraş, în viziunea mea, primăria nu este izvor de dezbinare, ci trebuie să ofere cetăţenilor un cadru pentru a clădi împreună un viitor mai bun, un trai mai bun, civilizat pentru toţi locuitorii oraşului, indiferent de etnie, de religie, de sex sau de vârstă", a declarat dr. Theodora Benedek, care este şi şefa Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.Candidatul la Primăria Târgu Mureş a arătat că a decis să intre în cursa electorală pentru a oferi copiilor ei şi generaţiei tinere şansa de a trăi şi a se dezvolta într-un oraş modern, în care să se simtă încurajaţi să rămână."Una din cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit a fost de ce candidez, de ce un om care are totul doreşte altceva. Şi cred că este de datoria mea să încerc să explic de ce. În primul rând am această datorie faţă de cei trei copii ai mei de un oraş în care să se simtă motivaţi să rămână şi să nu plece să-şi caute orizonturi de dezvoltare în alte oraşe şi în alte ţări. Putem să oferim generaţiei tinere un oraş în care să îşi dorească să rămână, aşa cum doresc pentru toţi târgumureşenii ca ei să poată oferi copiilor lor un oraş în care să rămână alături de părinţii lor", a afirmat candidatul.Theodora Benedek a arătat că mulţi cunoscuţi îi spun că dacă va fi aleasă primar, cardiologia mureşeană va suferi, însă le dă asigurări că ramura cardiologiei va rămâne o specialitate puternică, într-un oraş pe care îl va construi şi care va deveni puternic."Mi s-a spus de foarte multe ori că trecând în funcţia de primar, cardiologia, care a fost prima mea dragoste, va suferi, nu este aşa, cardiologia mureşeană este o perlă a medicinei româneşti. Dar dacă nu reuşim să retrezim la viaţă acest oraş, atunci cardiologia va rămâne o stea izolată într-un oraş care se atrofiază. În prezent cardiologia este o specialitate puternică într-un oraş anemic. Vrem să facem, împreună cu colegii mei, o specialitate puternică, într-un oraş puternic. În al doilea rând, candidez pentru că, fără falsă modestie, sunt convinsă să sunt singurul candidat care are anvergura necesară pentru a imprima oraşului o direcţie de dezvoltare la nivelul standardelor europene, candidatul care are vitalitatea, ambiţia şi energia de a pune în practică aceste proiecte şi, totodată, experienţa administrativă şi conexiunile necesare cu administraţia centrală şi administraţia europeană, pentru a face ca toate aceste proiecte să treacă de la vis la realitate", a mai spus Theodora Benedek. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor online: Alexandru Cojocaru)