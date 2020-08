Accident înfiorător pe Autostrada București – Pitești. O fetiță de 1 an a fost decapitată după ce mașina în care era a intrat sub un tir

22:00

Un caz șocant a avut loc în Galați, acolo unde un bărbat, în vârstă de 76 de ani, și-a bătut cu bestialitate iubita. A înjunghiat-o, iar femeia a căzut de la etajul patru. Pentru faptele sale a fost condamnat la ani grei de închisoare. Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Georgică Boţoroga, un […]