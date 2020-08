Incredibil. Vlogger celebru, terorizat de unui din liderii Duduienilor: „M-a pus să stau în genunchi și…”

23:50

Tinu Vidaicu nu pare să-i fi simțit lipsa Roxanei Ionescu în weekend. Soțul ”Mamei Natura”, renumitul afacerist timișorean, s-a anturat pe litoral cu două tinere și cu unul dintre cei mai renumiți comedieni de la noi din țară, BRomania. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Weekendul trecut, majoritatea vedetelor din showbiz au luat cu asalt […] The post Soțul “Mamei Natura” a petrecut în NUBA Mamaia cu BRomania + două fete și… appeared first on Cancan.ro.