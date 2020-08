Andreea Bălan, fotografiată într-o ipostază romantică alături de Tiberiu Argint! Artista urmează să semneze actele de divorț împreună cu George Burcea

08:00

“Manelistul Tavy Puștiu și-a presimțit moartea!” – este gândul pe care l-au avut mulți dintre apropiați, dar și fanii săi care i-au văzut ultima postare. Înainte ca mașina mașina condusă de soția lui să fie spulberată de tren, tânărul artist a publicat un mesaj impresionant, care le dă fiori acum tuturor celor care l-au cunoscut […] The post Tavy Puștiu și-a presimțit moartea! Ce mesaj a postat pe Facebook înainte ca mașina condusă de soția lui să fie spulberată de tren appeared first on Cancan.ro.