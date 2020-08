MAE: Lituania cere test COVID-19 cetăţenilor români ce intră pe teritoriul său şi autoizolare pentru 14 zile

15:50

Lucrările de construcţie aferente lotului 2 al Centurii Bucureşti Sud, km. 69+000 - km 85+300 au demarat marţi, iar durata execuţiei efective a lucrărilor de construcţie este de 30 de luni, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit sursei citate, antreprenorul acestui obiectiv, în valoare de aproximativ 750,85 milioane de lei (fără TVA), este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOLotul 2 de Centură Bucureşti Sud are o lungime de 16,3 km, iar sursa de finanţare este asigurată din POIM 2014 - 2020."A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de construcţie a lotului 2 din Autostrada de Centură Bucureşti Sud. Marţi, 18.08.2020, au fost demarate lucrările de construcţie aferente lotului 2 al Centurii Bucureşti Sud, km. 69+000 - km 85+300", se menţionează în comunicat.CNAIR reaminteşte că, în data de 11 august 2020, a fost emisă Autorizaţia de Construcţie pentru tronsonul dintre km 69+000 şi km 70+700. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)