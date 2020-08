Oros: Amânarea ratelor pentru fermieri are un efect benefic asupra agriculturii; acest lucru trebuie să îl creadă şi BNR

16:50

Uniunea Teatrală din România, organizatorul concursului Gala Tânărului Actor - HOP, lansează campania online "Gala HOP" în care publicul este invitat să-i cunoască pe cei 24 de artişti care vor intra în perioada în concurs în perioada 3-6 septembrie.Potrivit unui comunicat UNITER transmis AGERPRES, zilnic, în perioada 18-30 august, tinerii artişti de la secţiunile Individual şi Grup se vor prezenta prin scurte filme realizate de ei înşişi."Până la marea confruntare, invităm publicul să-i cunoască pe artişti şi să urmărească campania online Gala HOP. Votează DansActorul anului 2020! (...) Este primul lor contact cu publicul Galei HOP", se arată în comunicat.În perioada 3-5 septembrie, în fiecare seară, de la ora 21,00, publicul poate urmări transmisiunea în direct de la Amfiteatru TNB şi apoi, în 6 septembrie, până la ora 19,00, are timp să voteze dansactorii preferaţi pe www.galahop.uniter.ro.Premiul Publicului va fi anunţat în cadrul festivităţii de decernare a premiilor, duminică, 6 septembrie, ora 22,00.Gala Tânărului Actor - HOP, aflată sub direcţia artistică a coregrafului şi dansatorului Gigi Căciuleanu, se va desfăşura la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, în aer liber, la sala Amfiteatru, în perioada 3-6 septembrie.Timp de 3 zile, 24 de tineri dansactori vor concura pentru trofeele HOP.Site-ul Galei HOP https://galahop.uniter.ro/, contul oficial de Facebook al Galei HOP (https://www.facebook.com/GalaHopGalaTanaruluiActor), contul oficial de YouTube al UNITER (UNITER ROMANIA) sunt canalele unde publicul poate urmări filmele de prezentare ale concurenţilor şi live-streamingul de la Teatrul Naţional Bucureşti din perioada 3 - 6 septembrie (transmis simultan atât pe Facebook, cât şi pe Youtube).Gala Tânărului Actor HOP este un proiect al UNITER care sprijină debutul tinerilor artişti oferind oportunităţi de formare profesională şi viitoare colaborări.Tema ediţiei din acest an a Galei HOP este "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", iar motto-ul ediţiei este "'Zis şi făcut', proiectarea vorbei şi a corpului în spaţiu".Prima ediţie evenimentului a avut loc în anul 1998, sub direcţia regizorului Cornel Todea, pe care a exercitat-o până în anul 2012.În perioada 2013 - 2015, direcţia artistică a evenimentului i-a revenit regizorului Radu Afrim, iar între 2016 şi 2018 Gala HOP s-a desfăşurat sub bagheta profesorului şi actorului Miklos Bacs.În 2019, dansatorul şi coregraful Gigi Căciuleanu a preluat direcţia artistică a concursului, care este deschis tuturor absolvenţilor facultăţilor de teatru din ţară. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: Gala HOP - Gala Tânărului Actor / Facebook.com