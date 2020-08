Cei mai mulți suceveni confirmați pozitiv au luat coronavirusul de la nunți și cumetrii

12:10

Imediat după ce și-a depus candidatura pentru a deveni președintele Consiliului Județean Mehedinți, deputatul PMP Ion Cupă i-a invitat pe ministrul Economiei, Virgil Popescu, să i se alăture în lupta pentru această funcție. Virgil Popescu este lidel PNL în județul Mehedinți: „Mi-ar fi plăcut să îl am în competiția pentru președintele de CJ pe domnul […] The post Deputatul Ion Cupă, invitație pentru ministrul Economiei: „Vreau să ne confruntăm direct în luptă” appeared first on Cancan.ro.