ASTRA - FCSB // FCSB ar trebui să aibă o misiune ușoară contra Astrei! Giurgiuvenii nu au o jumătate din echipă: „Mă simt Tom Cruise"

CSA Steaua a efectuat o serie de transferuri importante odată cu promovarea în Liga 3. Daniel Oprița (39 de ani), antrenorul „militarilor”, a comentat mutările.„Avem un lot bun. Am reușit câteva transferuri, ca să iau în calcul și juniorii cu care am semnat zilele astea. Este vorba de Mușat, un portar născut în 2001 de la Viitorul Constanța, Udeanu, tot junior, fundaș stânga, Nicolae Dragoș, un copil de 2002 care joacă în spatele vârfului și în care am încredere. ...