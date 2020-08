Fotbal: FC Barcelona a anunţat concedierea directorului sportiv Eric Abidal

18:50

Decizia Guvernului României de a prelungi extrem de mult timp decizia de închidere a restaurantelor este o măsură disproporţionată comparativ cu deciziile luate în alte ţări, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile.Miercuri sunt programate acţiuni de protest în domeniul Hoteluri, Restaurante şi Cafenele (HoReCa), la iniţiativa Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) şi a FIHR."Vrem să spunem din capul locului că protestul de mâine (miercuri, n.r.) nu are nicio treabă cu factorul politic. Nu vrem să fie speculat politic de niciuna din tabere. Pe urmă, considerăm că disproporţionalitatea (măsurilor impuse de Guvern în sectorul HoReCa, n.r.) constă în faptul că am extins (Guvernul a extins, n.r.) extrem de mult decizia de închidere a restaurantelor, spre deosebire de alte ţări, care şi-au adaptat în timp măsurile. Noi am rămas la acel set de măsuri din perioada intrării în starea de urgenţă, nu am făcut nicio modificare, lucru pe care noi nu îl considerăm normal. Puteam să ne adaptăm, să flexibilizăm normele, astfel încât încet-încet, în anumite zone şi în anumite structuri să ridicăm din restricţii", a afirmat Călin Ile.Preşedintele FIHR consideră că Guvernul a greşit prin faptul că nu a adaptat măsurile restrictive în funcţie de specificul fiecărei activităţi din HoReCa în parte."Am rămas pe acel stil de 'one measure fits all' (o soluţie universală oferită pentru probleme diferite, n.r.), ceea ce nu e cazul. Nu am luat (măsuri, n.r.) specific pentru turismul balnear, sau pentru restaurantele de hotel, sau pentru cluburi, care, într-adevăr, s-au dovedit mai riscante. Noi avem acelaşi set de măsuri pentru toate, le-am pus pe toate în aceeaşi oală şi se întâmplă ca măsurile să nu se potrivească pentru (toate categoriile din HoReCa, n.r.)", a menţionat Călin Ile.Liderul patronatului din domeniul hotelier a acuzat Guvernul că nu argumentează ştiinţific măsura de amânare a redeschiderii restaurantelor, ci apelează la percepţii şi argumente subiective."Noi facem o acţiune care să trezească atenţia Guvernului în a reconsidera măsurile referitoare la industria noastră, pentru că nu există niciun argument ştiinţific care să ducă la aceste măsuri pe care le-au luat până acum şi vrem să reanalizeze şi să vadă că atât timp cât toate restaurantele din Europa sunt deschise şi nu s-a cauzat vreun val puternic de infestări, în mod normal nici în România nu ar trebui să se întâmple. În al doilea rând, toate afirmaţiile acestea nebazate pe argumente ale unor oficiali români cum că turismul ar sta la baza valului doi de infestări ne afectează extrem de serios, creează o percepţie publică că noi am fi vinovaţii de serviciu, ceea ce nu e normal. Am vrea fie să se prezinte probele care stau în spatele acestei afirmaţii, fie să se renunţe la ele. Într-un cuvânt, aşteptăm redeschiderea dialogului pe baze ştiinţifice şi argumentate între noi şi Guvern şi al doilea lucru pe care îl aşteptăm este să câştigăm un pic din simpatia opiniei publice, care din păcate în ultima perioadă ne-a privit ca ţapi ispăşitori în acest context de pandemie. Aceste două lucruri ne interesează - redeschiderea dialogului cu Guvernul pe baza argumentelor şi nu pe bază de percepţii sau subiectivisme şi recâştigarea simpatiei opiniei publice faţă de un sector extraordinar de afectat", a menţionat Călin Ile.Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România a denunţat şi faptul că sectorul turistic este scos ţap ispăşitor în faţa opiniei publice pentru circulaţia coronavirusului."În condiţiile în care suntem atât de afectaţi, în loc să primim un val de simpatie de la opinia publică, să fie solidară cum noi că trecem prin aşa ceva, noi am ajuns în extrema cealaltă, să fim consideraţi de opinia publică drept ţapi ispăşitori. De aceea facem protestul. Facem un protest paşnic, respectând regulile, nu încercăm să punem presiune pe nerespectarea regulilor. Din contră, mizăm că responsabilitatea e factorul-cheie al acestui dialog, dar din partea tuturor părţilor, şi turişti, şi operatori, şi autorităţi. Din păcate, nici din partea turiştilor nu a fost responsabilitatea necesară, nici din partea autorităţilor, şi evident că nici din partea unor operatori. E clar că am avut şi noi excepţiile noastre", a precizat Călin Ile.Liderul FIHR a subliniat că revendicarea principală a protestelor de miercuri este deschiderea restaurantelor pentru servirea în interior."Punctul cel mai important e să deschidem restaurantele de interior în anumite condiţii stabilite. Acesta este primul pas pe care noi îl solicităm, să deschidem restaurantele de interior, în anumite condiţii stabilite de comun acord şi probabil într-un anumit calendar de redeschidere. Poate începem cu restaurantele de hotel, unde riscul e mult mai redus, cu servirea doar a oamenilor cazaţi în acele hoteluri, iar pasul următor să fie deschiderea restaurantelor de interior. Aceasta este revendicarea de bază", a explicat Călin Ile.Preşedintele FIHR a apreciat că Guvernul are de ales între redeschiderea restaurantelor sau anularea unor taxe pentru operatorii din domeniu."Dacă nu se decide deschiderea restaurantelor la interior, aşteptăm măcar un set de măsuri compensatorii. Ok, 'vă ţinem închişi pentru că e riscul x prezentat de documentele următoare, dar în schimb vă oferim aceste măsuri de compensare, ca să puteţi rezista', cum am văzut că s-a întâmplat în alte ţări. Dacă nu găsim împreună căile pentru redeschiderea restaurantelor la interior, atunci trebuie să lucrăm împreună la un set de măsuri economice financiare de compensare. Noi am discutat (cu Guvernul, n.r.) despre aceste granturi pe care trebuia să le acordăm deja de 3 luni şi care încă sunt în dezbatere, dar genul acesta de măsuri compensatorii financiare sub formă de granturi sau credite uşor de accesat sau amânarea unor obligaţii fiscale către stat ar trebui să vină, ca răspuns la solicitarea noastră. Ca exemplu, am solicitat anularea impozitului specific şi pe a doua parte a semestrului doi. Am solicitat anularea taxelor pe drepturi de autor. Nu e normal să noi să plătim taxe pe drepturi de autor, în condiţiile în care nu difuzăm muzică în restaurantele noastre, care evident că sunt închise. Sau de ce să plătim taxele pe clădire într-o perioadă în care suntem închişi de stat. Deci fie ne deschideţi, fie ne anulaţi aceste taxe în perioada în care nu funcţionăm", a conchis Călin Ile.Angajaţii şi partenerii companiilor din HoReCa sunt invitaţi de Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) să întrerupă lucrul miercuri după-amiaza, între orele 17:00 şi 18:00, să iasă în faţa locaţiilor unde lucrează şi să afişeze mai multe pancarte cu mesaje prin care să atragă atenţia asupra situaţiei de criză în care se află cei 400.000 de angajaţi din hoteluri şi restaurante în urma restricţiilor impuse de autorităţi. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)