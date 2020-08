Sfârșit tragic pentru un tânăr care a mers la pescuit! A vrut să se răcorească dar a fost înghițit de ape

15:10

Peste 100 de pasageri de pe aeroportul din Otopeni au aflat abia la sosire că vor intra în carantină, așa că a izbucnit un scandal. Deși în momentul în care au decolat din Spania această regulă nu era în vigoare, cei peste 100 de oameni au aflat că vor intra în carantină. Ei au plecat […] The post Scandal pe aeroportul Otopeni! Peste 100 de oameni nu au fost lăsați să intre în țară appeared first on Cancan.ro.