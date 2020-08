Carmen de la Sălciua a mai bifat o intervenție estetică! La ce procedură a apelat cântăreața

16:50

Paris Saint-Germain și RB Leipzig se înfruntă în această seară, de la ora 22, pe Estadio da Luz din Lisabona, în prima semifinală a Champions League. Ambele echipe sunt la doar 90 de minute de o performanță istorică în istoria lor: calificarea în premieră în ultimul act al celei mai importante competiții fotbalistice. PSG a […]