Răzvan Burleanu a explicat ce se va întâmpla în noul sezon: „Cine va avea restanțe va pierde cu 0-3! Barajele și meciurile de Cupă nu se reprogramează”

19:10

Cristina Ich, iubita lui Alexandru Pițurcă Jr., a trecut prin clipe neplăcute în vacanță, acolo unde a avut o cădere de calciu serioasă, care a trimis-o la spital. Cristina Ich a trecut prin 3 perfuzii pe zi și o cură de minerale pentru a se repune pe picioare. E în continuare sub supravegherea medicilor;„Mulțumesc pentru toate mesajele de sănătate. Am crezut că mor. Credeți-mă că pentru prima dată eu am simțit că mor. ...