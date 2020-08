Decizie drastică luată de familia liderului clanului Pian! Ce se întâmplă cu Duduianu Senior care se află după gratii

18:20

Oamenii legii au deschis, astăzi, un dosar penal, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce Poliția Filiași s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că la nivelul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie „Sfântul Dumitru” Filiaşi a avut loc o răspândire a virusului SARS-Cov-2. Prefectul județul Dolj, Nicușor Roșca, s-a deplasat astăzi, la Centrul de […] The post Dosar penal la Filiași, după ce 86 de persoane s-au infectat cu virusul COVID-19 appeared first on Cancan.ro.