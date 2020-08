Lovitură de stat în Mali! Președintele și prim-ministrul, arestați de militari

20:00

Imaginile XXX cu Vulpița, în timp ce face amor nebun cu amantul se pare că l-au cam deranjat pe Viorel, care nu a stat deloc cu mâinile în sân și a luat atitudine. Soțul Veronicăi a pus mâna pe telefon și și-a sunat informatorii din Blăgești, pentru a afla cine anume vrea să le facă […]