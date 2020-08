Dragoş Tudorache, la Adevărul Live, ora 12.00. Intră USR PLUS la guvernare dacă trece moţiunea de cenzură?

Dragoş Tudorache, preşedinte executiv PLUS, va vorbi, la Adevărul Live, de la ora 12.00, despre planurile Alianţei USR PLUS în contextul moţiunii de cenzură. Va merge USR PLUS cu o propunere de premier la Cotroceni? Va intra la guvernare? Care e obiectivul partidului pentru alegerile locale? Cum vor fi stabilite listele USR PLUS pentru alegerile parlamentare?

