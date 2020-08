Momente de teroare pe un aeroport din Florida, care a fost evacuat! Ce descoperire șocantă a fost făcută

21:20

SUA au declanșat o anchetă epidemiologică în SUA, după ce o persoană a fost diagnosticată cu ciumă. Un american din South Lake Tahoe, din California, a fost testat pozitiv pentru ciumă, anunță Reuters. Acesta este primul caz apărut în ultimii cinci ani în acel stat, au precizat azi oficiali din domeniul sanitar. Cel mai probabil, […]