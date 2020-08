Cheia de securitate din Belarus pe care nimeni, în afară de Lukaşenko, nu vrea s-o vadă activată

11:45

Dragoş Tudorache, preşedinte executiv PLUS, va vorbi, la Adevărul Live, de la ora 12.00, despre planurile Alianţei USR PLUS în contextul moţiunii de cenzură. Va merge USR PLUS cu o propunere de premier la Cotroceni? Va intra la guvernare? Care e obiectivul partidului pentru alegerile locale? Cum vor fi stabilite listele USR PLUS pentru alegerile parlamentare?