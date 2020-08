Averea cumulată a multimiliardarilor de pe Wall Street a crescut cu 40% în timpul pandemiei de coronavirus (IPS)

11:20

Guvernatorul statului american New York, democratul Andrew Cuomo, va publica o carte despre felul în care a gestionat pandemia de coronavirus, a anunţat marţi editura Crown, transmite EFE.Cartea va avea titlul ''American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic'' (Criza americană: lecţii de leadership ale pandemiei de COVID-19 - n.r.) şi va vedea lumina tiparului la 13 octombrie.''Am trecut prin infern, dar am învăţat multe. New Yorkul a ajuns să aibă unele dintre cele mai mici rate de infectare cu COVID-19 după ce a avut una dintre cele mai mari rate'', a scris pe Twitter guvernatorul american.Cuomo a câştigat popularitate la nivel naţional în primele luni ale pandemiei, când New Yorkul s-a transformat în cel mai mare focar din lume, iar guvernatorul democrat s-a dovedit a fi unul dintre liderii-cheie în timpul crizei din SUA, comentează EFE.Andrew Cuomo s-a făcut remarcat în conferinţele de presă zilnice, datorită abilităţii sale de a explica boala şi demersurile făcute pentru a o combate şi a măsurilor extrem de dure adoptate împotriva COVID-19.Pe de altă parte, Cuomo a fost acuzat - mai ales de către Partidul Republican - că a aşteptat prea mult înainte de acţiona, la începutul pandemiei, şi pentru felul în care a gestionat situaţia în căminele de bătrâni ale statului, unde au murit mii de oameni.New York este statul american cel mai afectat de pandemie, cu circa 33.000 de morţi din cele circa 170.000 de decese înregistrate la nivelul întregii ţări, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins.După ce a fost epicentru al COVID-19 în perioada primăverii, New Yorkul a reuşit să ţină departe boala în ultimele luni, în contextul în care numărul de cazuri de îmbolnăvire creştea vertiginos în alte regiuni din Statele Unite.Cuomo, care a avut ciocniri dure cu Casa Albă, a intervenit luni în cadrul Convenţiei Naţionale a Partidului Democrat şi l-a atacat pe preşedintele republican Donald Trump pentru felul în care a gestionat acesta pandemia de coronavirus.''Am văzut eşecul unei administraţii care a încercat să nege existenţa virusului, apoi a încercat să-l ignore şi apoi a încercat să-l politizeze'', a afirmat Cuomo. ''Eşuatul guvern federal a văzut cum New Yorkul era asaltat, apoi a văzut cum New Yorkul suferea, însă pe parcursul întregului proces nu a învăţat absolut nimic'', a adăugat el.Cuomo, în vârstă de 62 de ani, este guvernator al statului New York din 2011, iar anul trecut şi-a anunţat intenţia de a obţine un nou mandat în 2022. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor: Tudor Martalogu, editor online: Simona Aruştei)