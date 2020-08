DIICOT: 14 persoane audiate pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, pe care le aduceau din Spania

14:20

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat că este "obligatoriu" ca Municipiul Constanţa să deţină un Complex Sportiv Naţional având în vedere că acest oraş este un centru sportiv important al ţării, dar şi pentru că loturile de la diverse discipline efectuează anual stagii de pregătire la mare.Conform site-ului oficial al MTS, Stroe a efectuat o vizită de lucru în judeţul Constanţa, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJTS) Constanţa, unitate aflate în subordinea ministerului. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre problemele existente la nivelul unităţilor, despre rezultatele obţinute de sportivii legitimaţi în Constanţa, despre proiectele şi programele care se fac la nivelul DJTS, dar şi obiectivele stabilite pentru acest an şi planurile de investiţii.Ministrul a vizitat câteva dintre bazele sportive ce ţin de MTS, Complexul Sportiv Tomis şi două baze nefuncţionale de câţiva zeci de ani, Complexul Sportiv Badea Cârţan şi Complexul Sportiv Triunghi."Aceste vizite se încadrează în calendarul de evaluare a infrastructurii sportive pentru că ne aşteaptă un ciclu de evaluare bugetară europeană şi naţională 2021-2027 şi trebuie să ştim exact ce avem de făcut. Realitatea tristă este că vin să văd şi să constat că sunt mai multe probleme decât lucruri rezolvate. În ce priveşte Constanţa, ştiam că lucrurile se mişcă bine aici, doamna director Solomon şi echipa ei administrează bine lucrurile de aici, raportat la resursele care din păcate i-au lipsit în ultimii ani. Sălile de sport arată foarte bine, cele făcute în regie proprie, igienizate de cei de aici, adică pe partea de infrastuctură sportivă funcţională ei se descurcă cât pot de bine", a spus Stroe."Din păcate, pentru cele două baze pe care le-au preluat nefuncţionale, Badea Cârţan şi Triunghi, care sunt în acest stadiu de ani buni, nu au fost niciodată resurse. Trebuie să găsim soluţii pentru acestea, ori le transmitem administraţiei locale, dar trebuie să avem un răspuns ferm din partea lor, fie le păstrăm şi încercăm să le refacem prin Programul Naţional de Investiţii propus de Guvern, iar apoi să le introducem în circuitul CSN-urilor, care ar trebui să adune ce e mai bun şi oportun din ţară ca baze. Consider că este obligatoriu să avem un Complex Sportiv Naţional la Constanţa, toate echipele îşi fac minimum un stagiu anual la mare şi aici, la ceea ce avem acum, chiar dacă am tripla capacitatea de cazare, tot ar fi insufieciente locuri. Este nevoie de un CSN pentru că la Constanţa este un centru sportiv puternic, în toate sporturile", a adăugat ministrul.Mariana Solomon, director al DJST Constanţa, a declarat că este nevoie de investiţii masive în bazele sportive nefuncţionale."În primul rând, priorităţile noastre sunt să găsim o soluţie pentru cele două baze sportive nefuncţionale, Complexul Sportiv Triunghi şi Terenul de rugby de la Badea Cârţan, având în vedere că necesită investiţii foarte mari. Am vorbit cu domnul ministru despre trecerea lor către comunitate ori existenţa unei alte posibilităţi de a se investi acolo. În celelalte baze sportive pe care le avem sunt necesare pe fiecare în parte anumite investiţii şi reparaţii. Prioritare ar fi sala de jocuri de la Complexul Sportiv Tomis la care trebuie refăcut acoperişul şi o anvelopare, reamenajarea terenului exterior pentru anumite sporturi, mai ales în acest context când este nevoie de mai mult spaţiu pentru fiecare sportiv, ventilaţia, atât la sala de sporturi, cât şi la sala de gimnastică. Apoi la Sala Sporturilor ar trebui investiţii, acoperişul trebuie îmbunătăţit, noi am reuşit să facem nişte reparaţii în acest an, dar este nevoie de mai mult, pentru o izolare mai bună, în plus ar mai fi nevoie şi de un sistem de ventilaţie care să fie şi mai eficient şi mai bun pentru sportivi", a menţionat Mariana Solomon.AGERPRES (AS-editor: Marius Ţone, editor online: Irina Giurgiu)