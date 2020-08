Toți românii care vor să meargă în vacanță în Grecia trebuie să știe asta! Se impun noi restricţii în Mykonos şi Halkidiki

09:10

Vești bune, dar și mai puțin bune pentru cei care sunt interesați care este cursul valutar BNR azi, 19 august 2020! În timp ce euro a înregistrat o valoare mai mare decât cea de ieri, dolarul se află astăzi în scădere. În rândurile de mai jos, descoperiți cât costă principalele monede. Citește și: Doliu la […] The post Curs valutar BNR, 19 august 2020. Euro a crescut din nou, iar dolarul se află în scădere appeared first on Cancan.ro.