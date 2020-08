Camera Deputaţilor: Ordonanţa privind majorarea etapizată a alocaţiilor copiilor - respinsă de plen

19:10

Actriţa britanică Rachel Weisz va fi protagonista unui serial pentru Amazon, care va adapta filmul "Dead Ringers" din 1988 în care a jucat Jeremy Irons, dar cu o schimbare de scenariu, inclusiv a eroului principal, care este acum de genul feminin, relatează EFE miercuri.În filmul original al lui David Cronenberg, Irons îi interpreta pe cei doi fraţi gemeni care lucrau ca ginecologi şi care împărtăşeau aceeaşi viaţă, inclusiv aceeaşi iubită. În noua versiune pentru televiziune Rachel Weisz va juca rolul celor două doctoriţe.Serialul prezintă viaţa acestor gemene dispuse să amelioreze viaţa pacientelor, potrivit ziarului de specialitate The Hollywood Reporter.Weisz va fi şi producător executiv al acestui serial care va reprezenta şi debutul său pe micile ecrane."Fiind una dintre actriţele cele mai de succes şi versatile ale momentului, Rachel Weisz va captiva audienţa globală a postului Amazon Prime Video cu propria versiune a acestor personaje nemiloase şi dezaxate", notează într-un comunicat Albert Cheng, codirector pentru televiziune al Amazon Studios."Această actualizare a 'Dead Ringers' explorează latura cea mai obscură a medicinei, obsesia şi condiţia umană", a asigurat el.Anul trecut Rachel Weisz a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru filmul "The Favourite".Ea a câştigat deja statueta la această categorie, în 2005 pentru filmul "The Constant Gardener".Din filmografia actriţei fac parte titluri, precum "My Cousin Rachel", "The Mummy", "The Lobster", "Constantine" şi "The Fountain".