Căsnicia Vulpiței, pe muchie de cuțit! Elena a venit la Acces Direct cu cadouri pentru Viorel: „Rămâi cu mine sau cu ea?”

11:30

Codul portocaliu este în vigoare azi, până la ora 21:00. Fenomenele vizate de avertizarea meteo sunt instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în nordul Moldovei vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 30…40 l/mp