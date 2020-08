Vulpița, cu ochii în lacrimi în platoul Acces Direct. Reacția virulentă după ce Elena a spus că-l iubește pe Viorel: „Spală-te pe cap cu el”

12:10

Actorul britanic Ben Cross a murit. Bărbatul avea 72 de ani și a jucat în numeroase pelicule. Vestea tristă a morții actorului a fost dată chiar de fiica lui, Lauren, pe o rețea socială. Ben Cross suferea de o boală gravă și în ultima vreme afecțiunea a evoluat galopant și a dus în cele din […] The post A murit Ben Cross! Actorul britanic avea 72 de ani appeared first on Cancan.ro.