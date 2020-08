Noua tulpină de coronavirus a ajuns și în România! „Mutație circulă și pe teritoriul țării noastre, fiind identificată la pacienți români din diverse regiuni”

13:50

Campioana României, CFR Cluj, intră astăzi de la ora 22:00 în focurile Champions League. Echipa pregătită de Dan Petrescu va lupta pentru calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor (ediția 2020-2021) cu campiona Maltei, Floriana FC.