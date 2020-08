Povestea celei mai bogate dinastii elveţiene. Fără iahturi, dezmăţ sau sacandaluri, membrii acestei familii sunt recunoscuţi pentru decenţă şi seriozitate

21:30

Venezuelenii care se întorc acasă din alte ţări din America Latină sunt nevoiţi să stea în camere aglomerate cu mâncarea, apa şi măştile raţionalizate. Ei sunt ţinuţi sub pază militară săptămâni sau luni pentru teste de coronavirus sau tratamente cu medicamente neprobate, potrivit interviurilor cu deţinuţii şi videoclipurile apărute în presă, scrie Mediafax. „Ne-au spus că suntem contaminaţi şi suntem vinovaţi că am infectat ţara”, a spus pentru New York Times, Javier Aristizabal, o asistentă...