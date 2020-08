Kamala Harris: ''Lipsa de leadership a lui Donald Trump a costat vieţi'' (extrase din discurs)

21:10

Mariah Carey a anunţat miercuri lansarea, în data de 2 octombrie, a unui album de compilaţii şi remixuri intitulat "The Rarities", care va cuprinde, printre alte "rarităţi", un duet cu Lauryn Hill, relatează EFE.Albumul, cel de-al optulea al divei americane, fi lansat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de carieră muzicală a cântăreţei, care a debutat în 1990 cu materialul discografic "Mariah Carey".Deşi nu au fost oferite alte detalii, unele publicaţii precum Billboard informează că noul album cuprinde 15 remix-uri printre care şi o piesă inedită, "Save The Day", înregistrată în colaborare cu Lauryn Hill."The Rarities" include şi un disc cu înregistrări live de la concertul pe care Mariah Carey l-a oferit în anii '90, la Tokyo Dome, când a interpretat cântece devenite clasice, precum "Emotions" sau "Fantasy".Interpreta şi compozitoarea unor cântece ca "My All" a fost foarte activă în ultimul an, punând la dispoziţie pe platformele de streaming albumul său "Glitter", după 19 ani de la lansare.Se preconizează, de asemenea, ca artista să-şi publice, la 29 septembrie, autobiografia intitulată "The Meaning of Mariah Carey".În vârstă de 50 de ani, Mariah Carey a devenit recent singura artistă din istorie prezentă în topul muzical american timp de patru decenii la rând cu hitul "All I Want for Christmas Is You".AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)