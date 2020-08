CFR s-a impus în Malta și o va întâlni pe Dinamo Zagreb! Vezi când se va juca meciul împotriva croaților + Rezultatele complete din preliminariile Ligii Campionilor!

15:10

Guvernul italian a decis să închidă toate cluburile de noapte. Iată ce alte măsuri s-au luat după creșterea numărului de noi cazuri de Covid-19. Autoritățile din „Peninsulă" au decis să suspende activitatea tuturor cluburilor de noapte, din cauza creșterii infecțiilor cu coronavirus nou-confirmate. De asemenea, între orele 18:00 și 6:00 este obligatorie purtarea măștilor în […]