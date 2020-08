Despărțire surprinzătoare în showbiz. Focoasa Ana Casnica de la Masterchef i-a spus „pa pa” iubitului

17:00

Focar de infecţie cu noul coronavirus la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău. 14 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu COVID-19. Cei de la Direcția de Sănătate Publică ar fi dus în căminul de bătrâni un laborator ambulant și le-ar fi pus pe asistentele medicale, angajate ale căminului, să-i testeze pe asistați. Numărul focarelor […] The post Focar de COVID-19 într-un cămin de bătrâni din Bacău. „Am făcut tot ce am putut, dar degeaba” appeared first on Cancan.ro.