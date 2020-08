Avem același nume și începem în aceeași zi. Una e mult mai brează decât cealaltă

20:10

Căsnicia Vulpiței a ajuns pe muchie de cuțit! Elena se pare că este noua pretendentă a lui Viorel, lucru ce a pus-o pe jar pe Veronica Stegaru, care simte acum mai mult ca niciodată că se află în pericol. Să o luăm cu începutul, căci telenovela dintre Vulpița și Viorel de la Acces Direct pare […] The post Căsnicia Vulpiței, pe muchie de cuțit! Elena a venit la Acces Direct cu cadouri pentru Viorel: „Rămâi cu mine sau cu ea?” appeared first on Cancan.ro.