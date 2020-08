Meteorologii au anunțat un cod portocaliu de ploi puternice și încă unul galben! Ce județe sunt vizate de avertizare

20:40

A fost scandal de zile mari astăzi, în platoul emisiunii Acces Direct. Vulpița este foc și pară după ce Elena, o femeie care îl apreciază mult pe Viorel a venit la Antena 1 pentru a-i aduce acestuia un cadou, în contextul în care zilele trecute a fost ziua lui de naștere. Vulpița nu mai știe […] The post Vulpița, cu ochii în lacrimi în platoul Acces Direct. Reacția virulentă după ce Elena a spus că-l iubește pe Viorel: „Spală-te pe cap cu el” appeared first on Cancan.ro.