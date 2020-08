Biletul Zilei » Procentaj 100% săptămâna aceasta » Așa pariem astăzi pentru un nou „VERDE!”

22:00

Experții au descoperit o nouă tulpină de coronavirus, iar din primele cercetări se pare că aceasta ar putea fi de 10 ori mai contagioasă. Tulpina a fost numită D614G, iar potrivit Organizației Mondiale a Sănătății acest tip a fost descoperită anterior în numeroase țări și a devenit varianta predominantă în Europa și Statele Unite. Însă […]