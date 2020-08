Un fost jucător de la Viitorul, împrumutat la Dinamo în sezonul trecut, a plecat în Ungaria! Încă un transfer spre campionatul vecin

12:40

Vacanța de vară se apropie încet de final, ceea ce însemnă că este momentul perfect pentru a începe să îi pregătim pe micuții noștri pentru un nou an școlar. Anul școlar curent a fost unul mai deosebit am putea spune în contextul pandemiei cu care încă ne confruntăm, însă chiar și în aceste condiții, școala va reîncepe în acest an aproximativ la aceeași dată. ...