Confesiunile cutremurătoare ale unui giurgiuvean vindecat de COVID-19: „Ne încuiau ușa clădirii, aveam gratii… ca la pușcărie!”

Mega-controversă amoroasă în showbiz-ul românesc! Sexy-concurenta de la "Bravo, ai stil!" i-a subtilizat "soțul" Reginei Sprâncenelor. Au ieșit la iveală detalii uluitoare despre noua cucerire pe care a "bifat-o" Maria Ilioiu. "Bossul" cinefil cu care s-a afișat, zilele trecute, pe litoral ar fi un împătimit al vieții de noapte a Capitalei. CANCAN.RO vă prezintă, în […]