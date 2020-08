Florin Salam i-a pus la punct pe interlopii care îl amenință și le-a transmis un mesaj mai tranșant ca niciodată! “Fie că este vorba de camătă, droguri sau alte afaceri ilegale…”

07:40

Smiley a fost ieri amendat pe Autostrada Soarelui. Iată cum a reacționat iubita sa, Gina Pistol, atunci când a văzut că artistul este testat anti-drog. Aflat ieri pe Autostrada Soarelui, Smiley a fost oprit de autorități. Artistul a fost sancționat cu o amendă pentru că avea viteza de 153 km/h. De asemenea, a fost testat […] The post Cum a reacţionat Gina Pistol atunci când a văzut că Smiley este testat anti-drog. Vedeta Antena 1 a încercat să-și ascundă sarcina appeared first on Cancan.ro.