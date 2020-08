Ligue 1: Campionatul Franței se reia vineri cu Bordeaux - Nantes!

16:10

Noul antrenor al lui Poli Iași, Daniel Pancu, are doar 16 jucători în lot pentru meciul cu Chindia, duminică, ora 16:00, iar clubul se confruntă cu mari probleme financiare, având circa 1,4 milioane de euro datorii.„Pancone” are un lot extrem de subțire, valoric și numeric, iar clubul are mari probleme financiare, datoriile fiind de 1,4 milioane euro. Antrenorul a anunțat că are în lot doar 16 jucători pentru meciul cu Târgoviște. ...