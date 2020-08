Ţara în care primeşti 1.400 de dolari pe lună fără să faci nimic. Ce vor să testeze autorităţile astfel

13:30

Turneul de tenis US Open este în pericol după ce mai mulţi jucători care şi-au anunţat prezenţa ameninţă cu boicotul. Totul a pornit după ce preparatorul fizic Juan Galvan a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Cei doi jucători cu care colaborează, argentinianul Guido Pella şi bolivianul Hugo Dellien, au fost plasaţi în izolare. Conform protocolului, Pella şi Dellien vor trebui să stea izolaţi timp de 14 zile într-un hotel din New York. Până la US Open, Pella şi Dellien au fost descalificaţi...