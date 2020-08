Mihai Gâdea, surpriză în public pentru soția lui după ce i-a făcut o petrecere frumoasă fiicei sale, Maisha Karina, cu ocazia majoratului

08:30

Banca Națională a României a anunțat cursul de referință al monedelor pentru ziua de astăzi, iar acesta nu este deloc îmbucurător pentru români. Potrivit informațiilor oferite de cursul valutar interbancar afișat în această dimineață, euro cunoaște o creștere alarmantă. Euro este din nou în creștere, potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a României. La fel […] The post Curs valutar BNR, 20 august 2020. Creștere alarmantă pentru euro! Românii au crezut că nu văd bine appeared first on Cancan.ro.