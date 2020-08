Contestă candidatura primarului Tudorache dintr-un motiv super-haios. Râzi cu lacrimi când vei citi! ”A tăinuit secretul…”

10:40

Vești neplăcute pentru locuitorii mai multor județe din România! Meteorologii au anunțat un cod portocaliu de ploi puternice și încă unul galben. În avertizarea emisă, oficialii Administrației Naționale de Meteorologie au dezvăluit care sunt zonele vizate de cele două avertizări.