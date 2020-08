După presupusa tentativă de sinucidere, Loredana Chivu a ajuns de urgență la spital. Blonda, băgată direct în perfuzii

10:50

Legea pensiilor publice a fost modificată, iar persoanele cărora le lipsesc ani de vechime îi pot cumpăra. Românii pot cumpăra ani cel mult șase ani de vechime pentru pensie. Potrivit modificărilor aduse legii, pot plăti pentru vechime cei care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare, nu au statutul de pensionar, nici calitatea de asigurați […] The post Cum poți să îți cumperi ani de vechime pentru pensie în România appeared first on Cancan.ro.