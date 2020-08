Șoferița din Buzău, care a vrut să omoare un polițist pe motocicletă, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Tânăra ar suferi de depresie

12:10

În ultima vreme, ghinioanele se țin lanț de Leo de la Strehaia! După ce a dat chix cu shaormeria din Pitești, „Prințul țiganilor” s-a confruntat și cu câteva probleme cu oamenii legii, intrând într-o adevărată polemică. CANCAN.RO are informații și declarații exclusive de la Leo de la Strehaia, despre subiectul care l-a „scuturat” de 3.000 […] The post După falimentul shaormeriei, „Prințul” a fost “taxat” și de Poliție. De ce îi acuză pe agenți și ce legătură are Dani Mocanu. „Sunt supărat că…” appeared first on Cancan.ro.