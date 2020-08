Alexia Eram, jignire subtilă pentru Antonia? Ce a făcut fiica Andreei Esca

16:10

De șase ani, dublul campion mondial Vlăduț Oprică salvează vieți, ca salvamar, pe litoralul Mării Negre. Tânărul este „pasionat" de adrenalină și a obținut, în cariera sa, rezultate sportive de excepție. În 2014, pe când avea 19 ani, Vlăduț a decis să își petreacă vara pe litoralul Mării Negre, ca salvamar pe plaja din Neptun.